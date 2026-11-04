Kayseri’de bir iş yerindeki sobanın bomba gibi patlama anı kamerada
04 Kasım 2026 08:54
Kayseri’de oto kiralama ofisinde alkol bazlı jel yakıt dökülen paletli sobada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken o anlar kameraya yansıdı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir oto kiralama ofisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Emrullah G., peletli sobayı yakmak için restoranlarda yemekleri sıcak tutmak için kullanılan alkol bazlı jel yakıtı paletlerin üzerine döktü. O sırada sobada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Emrullah G.'nin sobayı tutuşturmaya çalıştığı anda patlamanın meydana geldiği ve içerdekilerin panikle uzaklaştıkları anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Kayseri’de bir iş yerindeki sobanın bomba gibi patlama anı kamerada 04.11.2026 | 08:54
02:13
Park halindeki karavan yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 04.11.2026 | 08:50
00:27
Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler 03.11.2026 | 18:58
00:47
Tekirdağ’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü 03.11.2026 | 17:52
00:48
Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 03.11.2026 | 16:39
00:23
Yürekleri hoplatan kazadan burnu kanamadan kurtuldu | Video 03.11.2026 | 16:33
05:35
01:36
İzmir'de sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı | Video 03.11.2026 | 16:02
00:12
Iğdır'da araçtan araca silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 03.11.2026 | 15:58
03:17
TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 03.11.2026 | 15:46
00:59
01:07
Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü: Eşkel’de pansiyonu su bastı! | Video 03.11.2026 | 15:09
00:57
Muğla'da korkutan hortum kamerada 03.11.2026 | 14:58
00:54
00:46
02:03
01:57
01:24
00:12
03:55
Yediler, içtiler, hesabı ödemeden gittiler! O anlar kamerada | Video 03.11.2026 | 12:33