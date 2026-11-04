Video Yaşam Kayseri’de bir iş yerindeki sobanın bomba gibi patlama anı kamerada
Kayseri’de bir iş yerindeki sobanın bomba gibi patlama anı kamerada

Kayseri’de bir iş yerindeki sobanın bomba gibi patlama anı kamerada

04 Kasım 2026 08:54

Kayseri’de oto kiralama ofisinde alkol bazlı jel yakıt dökülen paletli sobada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir oto kiralama ofisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Emrullah G., peletli sobayı yakmak için restoranlarda yemekleri sıcak tutmak için kullanılan alkol bazlı jel yakıtı paletlerin üzerine döktü. O sırada sobada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Emrullah G.'nin sobayı tutuşturmaya çalıştığı anda patlamanın meydana geldiği ve içerdekilerin panikle uzaklaştıkları anlar yer aldı.

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