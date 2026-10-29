SON DAKİKA: Kapadokya'da peribacası çöktü! 2 ölü çok sayıda yaralı var! | Video

29 Ekim 2026 16:18

SON DAKİKA... Kapadokya'da Göreme Açıkhava Müzesi girişinde peribacası çöktü. Ekipler olay yerine sevk edilirken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.