Antalya'da şiddetli yağış istinat duvarını çökertti | Video
29 Ekim 2026 13:22
Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle bir inşaat alanındaki istinat duvarı kısmen çöktü.
Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Merkez Mahallesi 2160 Sokak'ta bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının etkisiyle alandaki istinat duvarının bir bölümü çöktü. Sağanak nedeniyle inşaat alanında biriken yağmur suları ise vidanjör yardımıyla tahliye edildi.
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