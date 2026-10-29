Çanakkale'de bulunan erkek cesedinin denizden çıkarılma anı kamerada
29 Ekim 2026 13:51
Çanakkale'de denizde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Eski Balıkhane Sokak'ta bulunan eski feribot iskelesindeki kayalıklarda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Denizde kıyıya vurmuş bir kişiyi gören vatandaşaların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından erkek cesedi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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