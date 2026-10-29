Video Yaşam Çanakkale'de bulunan erkek cesedinin denizden çıkarılma anı kamerada
Çanakkale'de bulunan erkek cesedinin denizden çıkarılma anı kamerada

Çanakkale'de bulunan erkek cesedinin denizden çıkarılma anı kamerada

29 Ekim 2026 13:51

Çanakkale'de denizde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Eski Balıkhane Sokak'ta bulunan eski feribot iskelesindeki kayalıklarda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Denizde kıyıya vurmuş bir kişiyi gören vatandaşaların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından erkek cesedi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çanakkale’de bulunan erkek cesedinin denizden çıkarılma anı kamerada 02:09
Çanakkale'de bulunan erkek cesedinin denizden çıkarılma anı kamerada 29.10.2026 | 13:51
İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet Kupası yarışlarına katılan yatlar görsel şölen oluşturdu | Video 03:37
İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası yarışlarına katılan yatlar görsel şölen oluşturdu | Video 29.10.2026 | 13:38
Bolu Dağı tünel çıkışında TIR alevlere teslim oldu | Video 02:14
Bolu Dağı tünel çıkışında TIR alevlere teslim oldu | Video 29.10.2026 | 13:32
Antalya’da şiddetli yağış istinat duvarını çökertti | Video 00:56
Antalya'da şiddetli yağış istinat duvarını çökertti | Video 29.10.2026 | 13:22
TEM Kumburgaz’da trafiği kilitleyen kaza! 1 yaralı | Video 01:26
TEM Kumburgaz’da trafiği kilitleyen kaza! 1 yaralı | Video 29.10.2026 | 13:06
Kadıköy’de haraç için döviz bürosunu kurşunlayan şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video 01:24
Kadıköy'de haraç için döviz bürosunu kurşunlayan şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video 29.10.2026 | 12:38
Plakasız motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video 03:24
Plakasız motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video 29.10.2026 | 11:57
Antalya’da kamyon refüjü aşıp karşı şeride daldı! 3 yaralı | Video 07:53
Antalya'da kamyon refüjü aşıp karşı şeride daldı! 3 yaralı | Video 29.10.2026 | 11:57
Taksim’de kaza sonrası servis şoförünü alıkoyup 80 bin lirasını gasbettiler | Video 03:38
Taksim'de kaza sonrası servis şoförünü alıkoyup 80 bin lirasını gasbettiler | Video 29.10.2026 | 11:39
Aydın’da otomobil sel sularına kapıldı! Sürücü ve yolcu kurtarıldı | Video 01:02
Aydın’da otomobil sel sularına kapıldı! Sürücü ve yolcu kurtarıldı | Video 29.10.2026 | 11:18
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında! İstanbul Valiliği’nde 29 Ekim kabulü... | Video 02:28
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında! İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim kabulü... | Video 29.10.2026 | 10:16
Mardin’de motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçtan 10 saniyeyle kurtuldu: O anlar kamerada 00:23
Mardin'de motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçtan 10 saniyeyle kurtuldu: O anlar kamerada 29.10.2026 | 10:09
Motosiklet sürücüsü çarptığı yayayla metrelerce böyle sürüklendi | Video 00:25
Motosiklet sürücüsü çarptığı yayayla metrelerce böyle sürüklendi | Video 29.10.2026 | 10:21
Hatay’da iki hırsız kuyumcudan altın yüzükleri böyle çaldı 00:37
Hatay'da iki hırsız kuyumcudan altın yüzükleri böyle çaldı 29.10.2026 | 10:04
Göktürk’te virajı alamayan araç takla attı! O anlar kamerada 01:19
Göktürk’te virajı alamayan araç takla attı! O anlar kamerada 29.10.2026 | 09:50
Bolu’da park halindeki 2 TIR alev aldı | Video 01:19
Bolu'da park halindeki 2 TIR alev aldı | Video 29.10.2026 | 09:41
Patnos’ta dere yatağına uçan otomobil vinçle çıkarıldı | Video 01:18
Patnos'ta dere yatağına uçan otomobil vinçle çıkarıldı | Video 29.10.2026 | 09:29
Şırnak’ta otobüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı | Video 00:31
Şırnak'ta otobüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı | Video 29.10.2026 | 09:23
Çanakkale’de şiddetli yağış! Sağanak yolları göle çevirdi | Video 01:13
Çanakkale'de şiddetli yağış! Sağanak yolları göle çevirdi | Video 29.10.2026 | 09:16
Arnavutköy’de ters yönden gelen otomobil kız çocuğuna çarptı: O anlar kamerada 00:16
Arnavutköy'de ters yönden gelen otomobil kız çocuğuna çarptı: O anlar kamerada 28.10.2026 | 16:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA