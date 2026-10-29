Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı | Video
29 Ekim 2026 15:27
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olaya karışan 5 kişi suç aletleri olan ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı.
Yakalanan şahıslardan M.D.(27), S.T.(30) ve E.H.D.(30) 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, S.Ç.(19) ve H.Ö.(23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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