Video Yaşam Kadıköy'de haraç için döviz bürosunu kurşunlayan şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video
Kadıköy'de haraç için döviz bürosunu kurşunlayan şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video

Kadıköy'de haraç için döviz bürosunu kurşunlayan şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video

29 Ekim 2026 12:38

Kadıköy'de döviz bürosunu kurşunladıktan sonra kaçan 5 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerini kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kadıköy'de 24 Ekim Cumartesi günü bir döviz bürosuna düzenlenen silahla ateş edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Çalışmalarının ardından kamera görüntüleri incelendi. Çalışmalarda kimliği belirsiz bir kişinin döviz bürosuna silahla ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı, ardından yakında bekleyen bir araca binerek kaçtığı görüldü.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarında şüphelilerin kaçarken kullandıkları otomobile, olay öncesinde başka bir araçtan çaldıkları plakayı taktıkları tespit edildi. Yapılan takip sonucu şüphelilerin olayın ardından Sakarya'ya kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin Sakarya'da kaldıkları yerin tespit edilmesinin ardından Özel Harekât polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) gözaltına alındı.

OTOMOBİL BAŞKASININ ÜZERİNE KAYITLI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelilerden K.F.E.'nin İstanbul'da bir spor kulubünün eski başkanı olan Y.E.'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. K.F.E.'nin olayda kullandığı plakası değiştirilmiş otomobilin de annesinin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken kurşunlanan döviz bürosunun daha önceden tehdit almadığı, ancak yan tarafta bulunan O.G.'ye ait başka bir döviz bürosunun piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu ve sürekli tehditler aldığı tespit edildi. Bu nedenle şüphelilerin yanlış döviz bürosunu kurşunlamış olma ihtimalleri değerlendiriliyor. Poliste işlemleri tamamlanan ve susma haklarını kullanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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