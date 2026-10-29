Çanakkale'de şiddetli yağış! Sağanak yolları göle çevirdi | Video
29 Ekim 2026 09:16
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaşın sokakta biriken yağmur suyuna olta attığı görüldü.
Meteorolojinin Çanakkale çevrelerinde yağış uyarısı sonrası Biga ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi ile Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerindeki cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araçlar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Alt yapının yetersiz kalması nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Bir vatandaşın sokakta biriken yağmur suyuna olta attığı görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Patnos'ta dere yatağına uçan otomobil vinçle çıkarıldı | Video 29.10.2026 | 09:29
00:31
Şırnak'ta otobüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı | Video 29.10.2026 | 09:23
01:13
Çanakkale'de şiddetli yağış! Sağanak yolları göle çevirdi | Video 29.10.2026 | 09:16
00:16
01:19
Gaziantep'te şiddetli yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı | Video 28.10.2026 | 16:36
01:03
Sultangazi'de fırın tezgahında duran cep telefonunu böyle çaldı | Video 28.10.2026 | 16:28
00:51
00:48
02:20
Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 28.10.2026 | 16:04
00:45
03:24
00:25
Batman'da zincirleme trafik kazası | Video 28.10.2026 | 14:54
04:05
05:34
Şile'de dere taştı! Cami ve villalar su altında kaldı | Video 28.10.2026 | 14:16
00:44
Motosikletli sürücü kavşaktan dönen otomobile böyle çarptı: 2 yaralı | Video 28.10.2026 | 14:13
02:43
Oto tamirhanesinde silahlı kavga! 3 yaralı: Kavga anı kamerada 28.10.2026 | 14:04
01:46
Bodrum'da yollar göle döndü, araçlar zor ilerledi: O anlar kamerada 28.10.2026 | 13:46
00:28
04:26
Muğla Dalaman'da sel! Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı | Video 28.10.2026 | 13:32
02:12
Bungalov evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video 28.10.2026 | 13:20