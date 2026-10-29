Çanakkale'de şiddetli yağış! Sağanak yolları göle çevirdi | Video

29 Ekim 2026 09:16

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaşın sokakta biriken yağmur suyuna olta attığı görüldü.

Meteorolojinin Çanakkale çevrelerinde yağış uyarısı sonrası Biga ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi ile Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerindeki cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araçlar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Alt yapının yetersiz kalması nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Bir vatandaşın sokakta biriken yağmur suyuna olta attığı görüldü.