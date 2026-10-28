Video Yaşam Motosikletli sürücü kavşaktan dönen otomobile böyle çarptı: 2 yaralı | Video
Motosikletli sürücü kavşaktan dönen otomobile böyle çarptı: 2 yaralı | Video

Motosikletli sürücü kavşaktan dönen otomobile böyle çarptı: 2 yaralı | Video

28 Ekim 2026 14:13

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı, kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Türbe Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın kesiştiği trafik ışığı olmayan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.K. yönetimindeki otomobil ile A.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan U.E.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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