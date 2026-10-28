Video Yaşam Ümraniye'de hafif ticari araç alev alev yandı | Video
Ümraniye'de hafif ticari araç alev alev yandı | Video

Ümraniye'de hafif ticari araç alev alev yandı | Video

28 Ekim 2026 08:23

Ümraniye, TEM bağlantı yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangını söndürmeye çalışan sürücü Orhan Alkan ve yanında bulunan arkadaşı ellerinden yaralandı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM bağlantı yolunda seyir halindeki hafif ticari araçta çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan Orhan Alkan'ın kullandığı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Bunun üzerine sürücü Orhan Alkan aracı emniyet şeridine çekerek, yanında bulunan arkadaşı ile alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede aracı sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

'ELLERİMİZDEN YARALANDIK'

Hafif ticari araç sürücüsü Orhan Alkan, "Edirne istikametine giderken, araç bir anda alev aldı. Hemen emniyet şeridine çektim ama alev çıkmaya başladı. Araçtan indik, söndürmeye çalıştık, söndüremedik. İtfaiyeyi aradık ama geç geldi. Yangını söndürmeye çalışırken, benim ve yanımdaki arkadaşımın ellerinde yanıklar oluştu" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de hafif ticari araç alev alev yandı | Video 02:48
Ümraniye'de hafif ticari araç alev alev yandı | Video 28.10.2026 | 08:23
Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çöktü! | Video 00:35
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü! | Video 28.10.2026 | 08:19
Tartıştığı kişilere silahla ateş açtı: Dehşet anları kamerada! 01:37
Tartıştığı kişilere silahla ateş açtı: Dehşet anları kamerada! 27.10.2026 | 17:09
İstanbul’da metrobüs durağında ortalık karıştı! Güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye böyle tekme attı! | Video 00:35
İstanbul'da metrobüs durağında ortalık karıştı! Güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye böyle tekme attı! | Video 27.10.2026 | 16:36
Bandırma-Çanakkale yolunda kaza yapan otomobil alev aldı! 2 yaralı | Video 01:47
Bandırma-Çanakkale yolunda kaza yapan otomobil alev aldı! 2 yaralı | Video 27.10.2026 | 16:16
Sadettin Saran hakim karşısında! Uyuşturucu savunması şoke etti: Tokalaşırken bulaştı | Video 00:22
Sadettin Saran hakim karşısında! Uyuşturucu savunması şoke etti: "Tokalaşırken bulaştı" | Video 27.10.2026 | 16:19
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 00:26
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 27.10.2026 | 16:07
Şile’de sel suları nedeniyle yollar kapandı, araçlar sürüklendi! | Video 06:20
Şile'de sel suları nedeniyle yollar kapandı, araçlar sürüklendi! | Video 27.10.2026 | 15:34
Kocaeli’de tramvayın çarptığı 2 kadından biri ağır yaralandı | Video 00:27
Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kadından biri ağır yaralandı | Video 27.10.2026 | 15:07
Büyükçekmece ve Bağcılar’daki iki ayrı cinayetin şüphelileri Edirne’de yakalandı | Video 01:52
Büyükçekmece ve Bağcılar’daki iki ayrı cinayetin şüphelileri Edirne'de yakalandı | Video 27.10.2026 | 14:36
Iğdır’da bıçak tehdidiyle telefon gasp eden şüpheli tutuklandı | Video 00:16
Iğdır'da bıçak tehdidiyle telefon gasp eden şüpheli tutuklandı | Video 27.10.2026 | 14:31
Şile’de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü! Manzara havadan böyle görüntülendi 01:44
Şile'de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü! Manzara havadan böyle görüntülendi 27.10.2026 | 14:11
Kastamonu’da tüfekli bir şahıs rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı! Olay anı kamerada 02:27
Kastamonu'da tüfekli bir şahıs rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı! Olay anı kamerada 27.10.2026 | 14:01
Bursa’da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü! Vatandaşlar evlerinin önünden balık tuttu: O anlar kamerada 02:48
Bursa'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü! Vatandaşlar evlerinin önünden balık tuttu: O anlar kamerada 27.10.2026 | 13:49
Antalya’da 4 kişinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 11:21
Antalya'da 4 kişinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 27.10.2026 | 13:22
Gaziantep’te 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan meydan kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:40
Gaziantep'te 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan meydan kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.10.2026 | 13:17
Burdur’da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza! | Video 01:43
Burdur'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza! | Video 27.10.2026 | 13:07
Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 00:48
Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 27.10.2026 | 12:33
10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama | Video 01:01
10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama | Video 27.10.2026 | 12:29
SON DAKİKA: Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi; Ölü ve yaralılar var! | Video 00:46
SON DAKİKA: Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi; Ölü ve yaralılar var! | Video 27.10.2026 | 12:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA