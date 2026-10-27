Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

27 Ekim 2026 16:09

Aksaray'da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 373 gram metamfetamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.