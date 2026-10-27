Antalya'da 4 kişinin ölümüne sebep olan hortum, önce seyir terasını yerle bir etmiş: O anlar kamerada

27 Ekim 2026 09:19

Antalya'da gece saatlerinde çıkan ve içinde 6 işçinin kaldığı 2 konteyneri savurup 4 işçinin ölümüne sebep olan hücresel hortumun, seyir terasını adeta yerle bir ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana gelen olayda ortaya çıkan hortum, şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu. 2 işçi olay yerinde hayatını kaybederken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Şantiye alanını adeta kasıp kavuran ve konteynerleri paramparça eden hortumun, öncesinde Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinleme tesisini vurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tesiste görevli personel tarafından çekilen görüntülerde hortumun alandaki masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu anlar ve personelin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.