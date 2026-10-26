Konya'da yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kaza kamerada: 10 yaralı | Video
26 Ekim 2026 15:30
Konya’da hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan M.E.A. yönetimindeki 42 M 8045 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen S.İ.'nin kullandığı 42 DEC 47 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada minibüs şoförü M.E.A. ve 9 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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