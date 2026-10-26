Video Yaşam Bodrum'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! | Video
Bodrum'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! | Video

Bodrum'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! | Video

26 Ekim 2026 13:46

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu. Bazı yollar göle dönerken, Koyunbaba Mahallesi'nde iş yerlerini su bastı.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin, Muğla ve çevresi için yaptığı uyarının ardından Bodrum'da, sağanak etkili oldu. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Koyunbaba Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Koyunbaba-Gümüşlük yolu da bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri gönderildi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Tahliye çalışmasının ardından su ile dolan yol yeniden açıldı. Ekipler ayrıca dere yatakları ile tıkanan mazgallarda temizlik ve su tahliye çalışması yürüttü. Öte yandan Koyunbaba Mahallesi'nde bir istinat duvarı çöktü, park halindeki motosiklet zarar gördü. Yetkililer, bölgede sağanağın gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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