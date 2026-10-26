İstanbul'da haraç almak için iş yeri kurşunlayan 13 şüpheliye gözaltı | Video

26 Ekim 2026 13:18

İstanbul’da 5-10 milyon lira arasında haraç almak için iş yeri kurşunladıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde ve bir otelde yapılan aramada olaylarda kullanıldıkları değerlendirilen 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin kurşunlama yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Gözaltına alınanlar arasında şüphelilerin olaydan sonra kullandıkları silahı teslim ettikleri resepsiyon görevlisi ve otel sahibinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaldığı otel ise mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te haraç almak için iş yeri kurşunlayan bir şebeke üyelerine yönelik operasyon yapıldı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takiple yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu 19 adrese yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı ev ve bir otel odasında yapılan aramada olaylarla kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

KULLANDIKLARI SİLAHI RESEPSİYONA TESLİM ETMİŞLER

Polisin soruşturmada şüphelilerin bir olayda kullandıkları silahı otel resepsiyonuna teslim ettikleri anlara dair güvenlik kamera görüntülerine ulaştığı da öğrenildi. Bu gelişme üzerine otel resepsiyonunu çalışanıyla otel sahibinin de gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı otelin mühürlendiği bilgisi de edinildi.

5-10 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEMİŞLER

Diğer yandan şüphelilerin kurşunladıkları iş yerlerinden 5 ile 10 milyon lira arasında haraç istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin iş yerlerini yurtdışı numaralardan arayarak mağdurları ölümle tehdit ettikleri de belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.