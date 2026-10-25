Video Yaşam Dicle Nehri kenarında piknik yaparken mahsur kaldılar: 2 kişi böyle kurtarıldı | Video
Dicle Nehri kenarında piknik yaparken mahsur kaldılar: 2 kişi böyle kurtarıldı | Video

Dicle Nehri kenarında piknik yaparken mahsur kaldılar: 2 kişi böyle kurtarıldı | Video

25 Ekim 2026 16:31

Diyarbakır’da su kenarında piknik yapmak isteyen 2 kişi su seviyesinin yükselmesiyle beraber mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri 2 kişiyi bot ile kurtardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Diyarbakır Dicle Nehri kenarında piknik yapmak isteyen 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildiren vatandaşların yardımına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Personel, bot kullanarak vatandaşlara ulaşıp onları güvenli bölgeye tahliye etti.
Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

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