Dicle Nehri kenarında piknik yaparken mahsur kaldılar: 2 kişi böyle kurtarıldı | Video
25 Ekim 2026 16:31
Diyarbakır’da su kenarında piknik yapmak isteyen 2 kişi su seviyesinin yükselmesiyle beraber mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri 2 kişiyi bot ile kurtardı.Diyarbakır Dicle Nehri kenarında piknik yapmak isteyen 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildiren vatandaşların yardımına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Personel, bot kullanarak vatandaşlara ulaşıp onları güvenli bölgeye tahliye etti.
Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.
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