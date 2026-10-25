Arazi kavgası kanlı bitti: Yeğenini silahla yaralayan amca, sağlık ekiplerinin yardımını engellemeye çalıştı! İşte o anlar... | Video

25 Ekim 2026 13:07

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde amca-yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla ayağından vurulan yeğen yaralandı. Saldırgan amca, olay sonrası yaralanan yeğenine çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesini engellemeye çalışarak araziden çıkmalarını istedi. O anları ise yaralı yeğen cep telefonu ile kaydetti.