Video Yaşam Arazi kavgası kanlı bitti: Yeğenini silahla yaralayan amca, sağlık ekiplerinin yardımını engellemeye çalıştı! İşte o anlar... | Video
Arazi kavgası kanlı bitti: Yeğenini silahla yaralayan amca, sağlık ekiplerinin yardımını engellemeye çalıştı! İşte o anlar... | Video

Arazi kavgası kanlı bitti: Yeğenini silahla yaralayan amca, sağlık ekiplerinin yardımını engellemeye çalıştı! İşte o anlar... | Video

25 Ekim 2026 13:07

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde amca-yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla ayağından vurulan yeğen yaralandı. Saldırgan amca, olay sonrası yaralanan yeğenine çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesini engellemeye çalışarak araziden çıkmalarını istedi. O anları ise yaralı yeğen cep telefonu ile kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, dün öğle saatlerinden sonra İslahiye ilçesine bağlı kırsal Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca S.Y. (61) ile yeğeni B.Y. (41) arasında zeytin arazisi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., üzerindeki tabancayla yeğeni B.Y.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu B.Y. sağ ayak başparmağından yaralandı.

YARALANAN YEĞENİNE YARDIM EDİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI, 'BOŞALTIN BURAYI' DEDİ
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşlar yaralı B.Y.'ye müdahale etmeye çalışırken bu sırada saldırgan amca ise yeğenine çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesini engellemeye çalışarak araziden çıkmalarını istedi. O anlar ise yaralı B.Y. tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde saldırganın çevredekilere 'boşaltın burayı' demesi ise dikkat çekti.

AMCA GÖZALTINA ALINDI, YEĞEN HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen jandarma ekipleri S.Y. isimli saldırganı gözaltına alırken yaralı yeğen B.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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