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Taksim'de uyuşturucu satıcısı yakalandı | Video

Taksim'de uyuşturucu satıcısı yakalandı | Video

25 Ekim 2026 10:45

Taksim Tünel Meydanı’nda polis ekiplerinin takibe aldığı Abbas Ç. (60), Mehmet S.’ye (41) uyuşturucu verdiği sırada yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında toplam 7,4 gram marihuana ele geçirildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri Abbas Ç.’nin telefonundaki su faturasından ev adresini belirledi. Evde yapılan aramada 885 gram marihuana, 100 gram toz esrar ve 2 hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaköy ve Taksim İstiklal Caddesi çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler 23 Ekim Cuma günü Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'nde gördükleri Abbas Ç.'yi takibe aldı. Şüphelinin, Taksim Tünel Meydanı Şahkulu Mahallesi'nde Mehmet S.'ye uyuşturucu verdiğini gören polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. Temizlik personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Mehmet S.'nin üst aramasında, 2 şeffaf poşette toplam 4 gram marihuana bulundu. Abbas Ç.'nin üst aramasında ise 2 şeffaf poşette toplam 3,4 gram marihuana ile 650 dolar, 40 avro ve 350 lira ele geçirildi.

TELEFONUNDAKİ SU FATURASINDAN ADRESİ BULUNDU; EVE BASKIN YAPILDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Abbas Ç.'nin cep telefonunda yaptığı incelemede, şüphelinin adına düzenlenmiş su faturasına ulaştı. Faturadaki adresin, şüphelinin yaşadığı adresten farklı olduğunu belirleyen ekipler, Hasköy Keçecipiri Mahallesi'ndeki eve gitti. Aramalarda, 2 poşette toplam 885 gram marihuana, streç poşete sarılı 100 gram toz esrar, 2 hassas terazi ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Abbas Ç.'nin, 1'i 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan olmak üzere emniyete 5 geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Abbas Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti'' suçundan adliyeye sevk edildi. Mehmet S. ise hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan başlatılan adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

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