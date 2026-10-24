İzmir'de özel harekât destekli operasyon! 9 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı | Video

24 Ekim 2026 11:33

İzmir'in Torbalı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yılı aşkın süredir aranan firari hükümlü saklandığı arazide yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik müşterek bir çalışma yürüttü. Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda; kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere 16 farklı dosyadan aranan G.Ö.'nün saklandığı adres tespit edildi. Hakkında toplam 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 257 bin 820 TL idari para cezası bulunan, 9 yıl 8 ay 3 gündür firari durumda olan G.Ö., Torbalı ilçesine bağlı Demirci Köyü'nde saklandığı arazide düzenlenen özel harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.