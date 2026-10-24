Beyoğlu’nda yapılan operasyonda 80 su şişesine gizlenmiş kaçak alkol ele geçirildi! | Video

24 Ekim 2026 11:17

Beyoğlu’nda bir iş yeri ve 2 otomobilde yapılan aramada 80 su şişesi içerisinde kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tarlabaşı'nda bir iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığı belirlendi. İş yerinde ve 2 otomobilde yapılan aramada 80 adet su şişesi içerisinde etil alkol ele geçirildi. İşletme sahibi C.E. (51) ise şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.