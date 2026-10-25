Video Yaşam Tır tamirinde korkutan patlama: Facianın eşiğinden döndü! Korkunç anlar kamerada | Video
Tır tamirinde korkutan patlama: Facianın eşiğinden döndü! Korkunç anlar kamerada | Video

Tır tamirinde korkutan patlama: Facianın eşiğinden döndü! Korkunç anlar kamerada | Video

25 Ekim 2026 10:33

Konya'nın Karapınar ilçesinde fren ustası, tırın körüğünün altında tamirat yaptığı esnada patlama meydana geldi. Ustanın patlamayı hafif sıyrıklarla atlattığı olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Edinilen bilgiye göre, Karapınar Sanayi Sitesi'nde fren servisi işleten Halis Demircan, arızalanan tırın tamirini yapmak için aracın körüğünün altına girdi. Tamir çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle büyük gürültü yaşanırken, sesi duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar panikle olay yerine geldi. Demircan, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Patlama anı kameraya yansıdı

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Demircan'ın tırın altında çalıştığı sırada aniden meydana gelen patlama ve çevredeki kişilerin yardım etmek için olay yerine koştuğu anlar yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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