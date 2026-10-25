Tır tamirinde korkutan patlama: Facianın eşiğinden döndü! Korkunç anlar kamerada | Video

25 Ekim 2026 10:33

Konya'nın Karapınar ilçesinde fren ustası, tırın körüğünün altında tamirat yaptığı esnada patlama meydana geldi. Ustanın patlamayı hafif sıyrıklarla atlattığı olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.