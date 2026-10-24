Sarkıttıkları çarşafla pencereden inmeye çalıştılar: 4’üncü kattan düşen 2 çocuk yaralandı | Video

24 Ekim 2026 13:32

İstanbul Küçükçekmece’de, iddiaya göre yurttan ayrıldıktan sonra aileleri tarafından eve getirilen 16 yaşındaki iki çocuk, evden çıkmak için çarşafla pencereden inmeye çalıştıkları sırada düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğu Türkistanlı ve Türk vatandaşı olan 16 yaşındaki iki çocuk yurttan kaçtı. Çocukları eve getiren babaları, kapıyı kilitleyerek polise haber verdi.

ÇARŞAFLA AŞAĞI İNMEYE ÇALIŞTILAR

Evde yaşananların ardından paniğe kapıldıkları öne sürülen iki çocuk, evden çıkabilmek için pencereye çarşaf uzatarak aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada çocuklardan biri, çarşafla birlikte 4'üncü kattan beton zemine düştü. Diğer çocuk ise peşinden atlayarak binanın boşluğunda bulunan ardiye çatısına düştü.

Olayı gören görgü şahidi Eyüp Kınay, "Binadan atlamaya çalışıyorlardı. Biz, 'Atlamayın, polis çağıralım' diye bağırdık. Onlar bize küfür edip, 'Size ne oluyor?' diye karşılık verdiler. Daha sonra kızlardan biri çarşafla inmeye çalışırken yere düştü. 5-10 saniye sonra diğeri de peşinden atladı ve çatının üzerine düştü" dedi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.