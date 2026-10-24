Bursa'da kıraathanede çıkan yangın söndürüldü | Video

24 Ekim 2026 09:01

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kıraathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Fethiye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kıraathanede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.