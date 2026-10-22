Eskişehir'de otomobilin drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasında
22 Ekim 2026 11:23
Eskişehir’deki stadyumunun açık otoparkında akşam saatlerinde bir otomobilin drift yaptığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun açık otopark alanına dün akşam saatlerinde gelen bir otomobil drift attı. Sürücünün kendi ekseni etrafında spin attığı anlar, çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın otopark içerisinde bir süre kontrolsüzce döndükten sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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