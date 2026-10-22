Video Yaşam Troya'da 160 yıllık kazı tarihinde bir ilk: Tam 2 bin 800 yıllık kemik flüt bulundu! | Video
Troya'da 160 yıllık kazı tarihinde bir ilk: Tam 2 bin 800 yıllık kemik flüt bulundu! | Video

Troya'da 160 yıllık kazı tarihinde bir ilk: Tam 2 bin 800 yıllık kemik flüt bulundu! | Video

22 Ekim 2026 10:38

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürdüğü Troya kazılarında, yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan biçimli idol başı bulundu. Flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde ele geçirilen ilk ve tek müzik aleti olarak kayda geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya'daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaştıklarını söyleyerek iki keşfe ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından duyurdu.

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