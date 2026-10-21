Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı! Dehşet anı kamerada
21 Ekim 2026 13:37
Esenyurt’ta bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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