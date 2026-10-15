Herkes yüzüne ne yaptırdığını merak etti! Hülya Avşar güzellik sırrını açıkladı!
15 Ekim 2026 23:05
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, ‘Kanlı Nigar’ oyununun lansmanı ve okuma provası için gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, kendisine yöneltilen ‘yüzünüze ne yaptırdınız?’ sorusuna verdiği samimi cevapla gündeme oturdu. İşte Hülya Avşar’ın dikkat eçken o cevabı!
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