Karnı burnunda Alina Boz annesiyle kamera karşısına geçti!

26 Kasım 2026 21:34

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Alina Boz, sosyal medyada annesi Olga Boz’la paylaşım yapmıştı. Karnı günden güne büyüyen Alina Boz, bir reklam çekimi için annesiyle birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü anne- kızın o hallerine beğeni yağdı. İşte o anlar!