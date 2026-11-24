Sihirli Annem’in Çilek’i yıllardır o anı bekliyordu! Zeynep Özkaya pilot eşinin uçağından böyle paylaştı
24 Kasım 2026 13:29
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Pilot eşinin kullandığı uçağa ilk kez binen Özkaya, heyecan dolu anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bunca zamandır ya yer olmadı ya da denk getiremedik ama sonunda o gün geldi! Kocişimin uçağındayım.”
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