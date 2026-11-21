Ajda Pekkan'dan yürek ısıtan hareket! Üç yavruya birden yuva oldu | Video

21 Kasım 2026 13:16

Süperstar Ajda Pekkan, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın köpeğinin dünyaya getirdiği üç yavruyu sahiplendi. Sinan Akçıl’ın destek çağrısının ardından harekete geçen Pekkan, minik dostlara sıcak bir yuva açarak örnek davranışıyla dikkat çekti. İşte o anlar…