Yaprak Dökümü’nden 20 yıl sonra yine bir aradalar! Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten galada görüntülendi!

18 Kasım 2026 23:48

Yaprak Dökümü’nde Fikret ve Cevriye karakterlerine hayat veren ünlü oyuncular Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, aynı projede tam 20 yıl sonra bir araya geldi. Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, galada önemli açıklamalarda bulundu. İşte o anlar!