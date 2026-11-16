Geçirdiği estetik operasyonları tek tek saydı! Bülent Serttaş: Abartılı olduğu zaman sevmiyorum!
16 Kasım 2026 22:51
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, bugün bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bülent Serttaş, geçirdiği estetik operasyonlarını soran gazetecilere samimi cevaplar verdi. İşte Bülent Serttaş’ı açıklamalarının detayları!
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