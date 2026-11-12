İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, o anlara yorum yağdı: "Gerçek barbie siz olabilir misiniz?"
12 Kasım 2026 10:57
Son dönemdeki özel yaşamı ve mutlu birlikteliğiyle adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, bu kez kız kardeşi Duru Yazıcı ile neşeli anlarını paylaştı. Birbirine olan şaşırtıcı benzerlikleriyle “Barbie” benzetmeleri alan kardeşlerin videosu binlerce beğeni topladı.
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