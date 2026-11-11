Beşiktaş'ta 5 kişi trafikte önünü kestikleri araca ve sürücüsüne sopalarla saldırdı
11 Kasım 2026 21:27
Beşitaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 5 kişi, husumetli oldukları belirtilen kişinin aracının önünü otomobille kesti. Sopalarla otomobilden inen 5 kişi hem araca hem sürücüye saldırdı. O anlar çevredeki bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıdı.
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