Beşiktaş'ta 5 kişi trafikte önünü kestikleri araca ve sürücüsüne sopalarla saldırdı

11 Kasım 2026 21:27

Beşitaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 5 kişi, husumetli oldukları belirtilen kişinin aracının önünü otomobille kesti. Sopalarla otomobilden inen 5 kişi hem araca hem sürücüye saldırdı. O anlar çevredeki bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıdı.