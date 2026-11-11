İstanbul'da lodos! Fatih'te dev dalgalar böyle görüntülendi | Video
11 Kasım 2026 13:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından lodos İstanbul’da etkili oluyor. Yenikapı Sahili’nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar kıyıya vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi'nde fırtınaya ve lodosa karşı uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından lodos İstanbul'da etkisini gösterdi. Yenikapı Sahili'nde etkili olan lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda dalgalar oluştu.
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