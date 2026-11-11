Ümraniye'de vinç devrildi: Yol trafiğe kapatıldı
11 Kasım 2026 10:05
Ümraniye, Elmalıkent Mahallesi Şile bağlantı yolunda şantiye alanındaki vinç devrildi. Yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
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