Eyüpsultan'da silahlı saldırı: Motosikletli şahıslar 3 kişiyi yaraladı! | Video
11 Kasım 2026 09:07
İstanbul Eyüpsultan’da sokakta duran 3 kişiye kimliği belirsiz şüpheli şahıslar tarafından silahla ateş edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde duran 3 kişiye kimliği belirsiz motosikletli şahıslar tarafından silahla birden fazla kez ateş edildi. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise sokağa gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.
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