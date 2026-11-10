Video Yaşam Çatalca’da otomobil takla attı: Sürücü yaralandı! | Video
Çatalca’da otomobil takla attı: Sürücü yaralandı! | Video

Çatalca’da otomobil takla attı: Sürücü yaralandı! | Video

10 Kasım 2026 15:14

Çatalca-Subaşı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, 13.00 sıralarında Çatalca-Subaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalca'dan Subaşı istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü Gamze Rüstemler, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan savrularak takla attı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan kadın sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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