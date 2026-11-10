Video Yaşam Bağcılar'da narkotik baskın! 606 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Operasyon kamerada
Bağcılar'da narkotik baskın! 606 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Operasyon kamerada

Bağcılar'da narkotik baskın! 606 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Operasyon kamerada

10 Kasım 2026 11:29

İstanbul'da Narkotik ve İstihbarat Şube polislerinin Bağcılar'da bir araç ve depoya düzenlediği operasyonda 606 kilogram pregabalin, binlerce sentetik hap, hap basım makinesi ve otomatik silahlar ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bağcılar'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen bir depo ve araca baskın düzenlendi. 9 Kasım tarihinde gerçekleştirilen bu operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve araçta gerçekleştirilen detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan 606 kilogram pregabalin maddesi ile 580 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu imalatında kullanılan 26,9 kilogram kimyasal madde, 250 gram aseton, 12 bin 500 boş kapsül, hap basım makinesi ve hassas terazi ele geçirildi.

ARAMALARDAN UZUN NAMLULU SİLAH ÇIKTI

Operasyon sırasında suç unsuru barındıran silahlar da dikkat çekti. Yapılan aramalarda AK-47 ve şarjörü, CZ-24 marka otomatik silah ve şarjörü ile bu silahlara ait 34 adet mermi bulundu. Yakalanan 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Silah Kanuna Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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