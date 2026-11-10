Kadıköy'de iş yerini kurşunlayan şüphelilere 6 ilçede operasyon | Video

10 Kasım 2026 10:26

Kadıköy'de motosikletle geldikleri bir iş yerine silahla ateş açan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından 6 ilçede 8 adrese Özel Harekât destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalıntı motosiklete başka bir araca ait plaka takarak izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerden 5'i yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.