15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler saat 09.05'te araçlarını durdurdu | Video
10 Kasım 2026 09:47
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anıldı. Saat 09.05'te araçlarını durduran sürücüler, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu havadan da görüntülendi.
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