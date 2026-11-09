Video Yaşam Fatih'te servis minibüsünde çıkan yangın 5 otomobile sıçradı: Araçlar kullanılamaz hale geldi | Video
Fatih'te servis minibüsünde çıkan yangın 5 otomobile sıçradı: Araçlar kullanılamaz hale geldi | Video

Fatih'te servis minibüsünde çıkan yangın 5 otomobile sıçradı: Araçlar kullanılamaz hale geldi | Video

09 Kasım 2026 15:54

Fatih'te arızalanan servis minibüsünde çıkan yangın park halindeki 5 araca sıçradı. Alev alev yanan 6 araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Karagümrük Mahallesi Özgüven Sokakta saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokağa giren bir servis minibüsü arızalandı. Şoför arızayı gidermeye çalıştığı sırada minibüs yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 5 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 6 aracı söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 6 araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

'SESLERE UYANIP GELDİK'

Aracı hasar gören mahalle sakinlerinden Ozan Kılıçarslan, "Sabaha karşı bir araba alev alıyor. Biz de seslere uyanıp geldik. Benim arabam haricinde birkaç komşumuzun arabası da hasar gördü. Aracımızı şu an çekiciye alacağız. Benim bildiğim 5 ya da 6 araba olması lazım. Minibüs tarzında bir araçtan çıkmış" diye konuştu.

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