Kanser hastalarının üzerinden vurgun yapan şebekeye 2. dalga operasyon gerçekleşti! 15 gözaltı | Video

09 Kasım 2026 10:30

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük skandalda yeni perde açıldı. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyen şebekeye yönelik 3 ilde eş zamanlı ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'de geniş yankı uyandıran sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı vurgununda soruşturma derinleşti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda suç ağının yeni kollarına ulaşıldı.

11 ilde 5 iş yerine düzenlenen birinci dalga operasyonda 21 şüpheli tutuklanmış, İran uyruklu Moharram Jabbari liderliğindeki şebekenin, hastanelerden temin ettiği tarihi geçmiş kanser ilaçlarını merdiven altı matbaalarda basılan yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlayarak piyasaya sürdüğü belirlenmişti.

İLK OPERASYONDAN ELDE EDİLEN DİJİTAL VERİLER ÇEMBERİ DARALTTI

İlk operasyonda ele geçirilen dijital materyaller didik didik incelendi. Şüpheliler Moharram Jabbari, Mikail Aktaş, Cumhur Yılmaz ve Emrah Atik'in cep telefonları üzerinde yapılan ön incelemeler ve MASAK raporu, suç örgütünün derin bağlantılarını gözler önüne serdi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, şebekeyle irtibatlı olduğu tespit edilen 15 şüpheli ve 3 kritik iş yeri daha takibe alındı.

MATBAALARDAN HASTANELERE UZANAN KİRLİ AĞ

Detaylı incelemelerde vurgunun boyutu ve şüphelilerin rolleri tek tek deşifre edildi. Matbaacı Cumhur Yılmaz'ın telefonunda yapılan incelemelerde; Uğur İşbilen, Fuat Berkay Eraslan, Barış Kılıç ve Yılmaz Emer ile kanser ilaçlarına ait prospektüslerin hazırlanması, numune gönderilmesi ve fiyatlandırılmasına dair yazışmalar ele geçirildi. Uğur İşbilen'in kardeşi Volkan İşbilen ile Nazir Akgül'ün lider isim Moharram Jabbari ile yoğun para transferleri olduğu belirlenirken, Volkan İşbilen'in "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" ve "Sahtecilik" suçlarından çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

800 BİN TL'LİK ŞÜPHELİ PARA TRANSFERİ

Moharram Jabbari ve Mikail Aktaş'ın telefonları ile MASAK kayıtlarında Hamdin Bingöl, Gözde Yıldız, Basri Duman ve Nisa Yener'in yapılanmayla olan irtibatları ve para hareketleri saptandı.

Şüphelilerden Basri Duman'ın daha önce emekli eczacı Yekta Bahattin Alper'e ait eczanede çalıştığı, Yekta Bahattin Alper'in ise Ahmet Cengiz ile 800 bin TL tutarında şüpheli para transferinin olduğu tespit edildi.

KAYSERİ'DEKİ DEPO SORUMLUSU 80 ADET KANSER İLACIYLA YAKALANDI

Antalya'da yakalanan şüpheli Emrah Atik'in telefonunda, Antalya Memorial Hastanesi'nde görevli doktor Mammad Mirzaliyev ve hemşire Abdullah Küçük ile sağlık turizmcisi Müslüm Ramazan arasında olayla ilgili yazışmalar saptandı.

Öte yandan, Kayseri'de depo sorumlusu olarak görev yapan Serkan Doğan'ın ise Ahmet Cengiz ve Moharram Jabbari ile yüksek tutarlı para transferleri olduğu; ayrıca şüphelinin 2022 yılındaki operasyonda da ele geçirilen ilaçlarla birebir aynı türden 80 adet "OPDIVO" marka kanser ilacıyla yakalandığı ortaya çıktı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen deliller ve yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde; suç örgütünün faaliyetlerine iştirak ettiği kesinleşen aralarında doktor, eczacı kalfası, hemşire, matbaacı ve depo sorumlularının bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınıeken, 3 iş yerinde de arama gerçekleştirildi.