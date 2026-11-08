Otoyolda yolun ortasında aniden durdu: 4 araç birbirine girdi
08 Kasım 2026 16:18
Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampaları'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girerken, 1 kişi hafif yaralandı. Kamyonun aniden duran araca çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Gümüşova rampalarında yaşanan kazada, seyir halindeki bir kamyon, önünde aniden duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazanın yaşandığı anlara ait görüntüler ortaya çıkarken, kamyonun önündeki araca çarptığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
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