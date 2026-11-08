Video Yaşam 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

08 Kasım 2026 12:18

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı ve 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı TIR da kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi ve kaza sonrası yola inen bir yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza, bir TIR şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkarak kayan bir otomobilin, ilk kaza sonrası yola inen bir yayaya, ardından bariyerlere çarptığı ve sonrasında başka bir otomobilin de kazaya karıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde; otomobilin çarptığı yayanın acı çığlıkları da kaydedildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların tedavileri sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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