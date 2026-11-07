Video Yaşam Esenler TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video
Esenler TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video

Esenler TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video

07 Kasım 2026 10:12

Esenler TEM Otoyolu’nda otomobilin çekiciye, çekicinin ise başka bir otomobile ve trafoya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekicinin trafoya çarpması nedeniyle otoyoldaki aydınlatmaların büyük bölümü sönerken, Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyolda oluşan araç kuyruğu kameraya yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, Esenler TEM Otoyolu Tekstilkent mevkisinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 MFK 596 plakalı otomobil, 59 FH 601 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, başka bir otomobile ve otoyol kenarında bulunan trafoya çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Trafonun ağır hasar görmesi nedeniyle TEM Otoyolu'ndaki aydınlatma ışıklarının büyük bölümü söndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu nedenle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, ağır hasar gören trafoyu olay yerinden kaldırdı. Kazaya karışan araçların da yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenler TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 03:42
Esenler TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 07.11.2026 | 10:01
Bursa’da gece yarısı uzun namlulu silahlarla dehşet! Eğlence mekanına ateş açtılar | Video 00:32
Bursa'da gece yarısı uzun namlulu silahlarla dehşet! Eğlence mekanına ateş açtılar | Video 07.11.2026 | 08:57
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı | Video 00:39
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı | Video 07.11.2026 | 08:50
İstanbul Boğazı ’TARYN EVE’ isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı | Video 01:40
İstanbul Boğazı 'TARYN EVE' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı | Video 06.11.2026 | 16:44
Cep telefonu bataryası tamir sırasında alev aldı! O anlar kamerada | Video 03:11
Cep telefonu bataryası tamir sırasında alev aldı! O anlar kamerada | Video 06.11.2026 | 15:13
Ataşehir’de 16 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli Zeytinburnu’nda yakalandı | Video 00:39
Ataşehir’de 16 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli Zeytinburnu'nda yakalandı | Video 06.11.2026 | 15:10
Aydın merkezli 14 ilde yasadışı bahis operasyonu: 38 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:48
Aydın merkezli 14 ilde yasadışı bahis operasyonu: 38 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.11.2026 | 14:19
Başakşehir’de TIR yola devrildi! Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı | Video 02:45
Başakşehir'de TIR yola devrildi! Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı | Video 06.11.2026 | 12:19
Ordu’da sahte alkollü içki imalathanesine operasyon: 973 litre alkol ele geçirildi | Video 00:33
Ordu'da sahte alkollü içki imalathanesine operasyon: 973 litre alkol ele geçirildi | Video 06.11.2026 | 14:06
Kuşadası’nda silahlı saldırı olayında 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:31
Kuşadası’nda silahlı saldırı olayında 2 şüpheli tutuklandı | Video 06.11.2026 | 12:09
Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı | Video 00:30
Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı | Video 06.11.2026 | 11:12
Kullanılmış çoraplarını 10 bin dolara satışa çıkarmıştı: Ersan Diamond’a suç duyurusu! | Video 01:29
Kullanılmış çoraplarını 10 bin dolara satışa çıkarmıştı: Ersan Diamond'a suç duyurusu! | Video 06.11.2026 | 10:14
Bursa’da trafikte tartıştığı sürücüye aracıyla çarpıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:29
Bursa'da trafikte tartıştığı sürücüye aracıyla çarpıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 06.11.2026 | 10:35
Adana’da aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp eden şahıslar tutuklandı | Video 00:32
Adana'da aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp eden şahıslar tutuklandı | Video 06.11.2026 | 09:59
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilin köydeki evi görüntülendi | Video 00:54
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilin köydeki evi görüntülendi | Video 06.11.2026 | 09:48
8 kişiyi katleden caninin araç gasbettiği anlar kameraya böyle yansıdı: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm! | Video 10:54
8 kişiyi katleden caninin araç gasbettiği anlar kameraya böyle yansıdı: "Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm!" | Video 06.11.2026 | 09:30
Afyonkarahisar’daki katliamın perde arkasını zanlının köylüsü anlattı | Video 01:47
Afyonkarahisar'daki katliamın perde arkasını zanlının köylüsü anlattı | Video 06.11.2026 | 11:42
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:16
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 06.11.2026 | 08:38
Afyonkarahisar’da 3 ayrı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüphelinin görüntüsü ortaya çıktı 00:15
Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüphelinin görüntüsü ortaya çıktı 05.11.2026 | 20:03
Yüksekova’da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü 00:27
Yüksekova'da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü 05.11.2026 | 19:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA