Esenler TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video

07 Kasım 2026 10:12

Esenler TEM Otoyolu’nda otomobilin çekiciye, çekicinin ise başka bir otomobile ve trafoya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekicinin trafoya çarpması nedeniyle otoyoldaki aydınlatmaların büyük bölümü sönerken, Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyolda oluşan araç kuyruğu kameraya yansıdı.