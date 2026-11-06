8 kişiyi katleden caninin araç gasbettiği anlar kameraya böyle yansıdı: "Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm!" | Video
06 Kasım 2026 09:30
Afyonkarahisar'da köy köy dolaşarak silahlı saldırı düzenleyen seri katil, 8 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Caninin araç gasbettiği anlar kameraya yansıdı. Sözleri ise dehşete düşürdü. İşte o anlar!
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