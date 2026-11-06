Video Yaşam 8 kişiyi katleden caninin araç gasbettiği anlar kameraya böyle yansıdı: 'Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm!' | Video
8 kişiyi katleden caninin araç gasbettiği anlar kameraya böyle yansıdı:

8 kişiyi katleden caninin araç gasbettiği anlar kameraya böyle yansıdı: "Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm!" | Video

06 Kasım 2026 09:30

Afyonkarahisar'da köy köy dolaşarak silahlı saldırı düzenleyen seri katil, 8 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Caninin araç gasbettiği anlar kameraya yansıdı. Sözleri ise dehşete düşürdü. İşte o anlar!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

8 kişiyi katleden caninin araç gasbettiği anlar kameraya böyle yansıdı: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm! | Video 10:54
8 kişiyi katleden caninin araç gasbettiği anlar kameraya böyle yansıdı: "Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm!" | Video 06.11.2026 | 09:30
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:16
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 06.11.2026 | 08:38
Afyonkarahisar’da 3 ayrı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüphelinin görüntüsü ortaya çıktı 00:15
Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüphelinin görüntüsü ortaya çıktı 05.11.2026 | 20:03
Yüksekova’da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü 00:27
Yüksekova'da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü 05.11.2026 | 19:28
Kayseri’de ikamet alev alev yandı 02:08
Kayseri'de ikamet alev alev yandı 05.11.2026 | 18:34
İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4’üncü düştü: O anlar kamerada 02:16
İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4’üncü düştü: O anlar kamerada 05.11.2026 | 16:48
Afyonkarahisar’da kan donduran vahşet! 3 ayrı noktada 8 ceset bulundu | Video 01:21
Afyonkarahisar'da kan donduran vahşet! 3 ayrı noktada 8 ceset bulundu | Video 05.11.2026 | 16:47
Ekonomist Arda Coşar’dan altın ve gümüş için dikkat çeken tahmin! | Video 04:08
Ekonomist Arda Coşar'dan altın ve gümüş için dikkat çeken tahmin! | Video 05.11.2026 | 16:32
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 01:05
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 05.11.2026 | 16:30
Bahçelievler’deki toprak kaymasında enkaz altındaki işçinin cansız bedeni çıkarıldı | Video 07:45
Bahçelievler'deki toprak kaymasında enkaz altındaki işçinin cansız bedeni çıkarıldı | Video 05.11.2026 | 16:18
Samsun’da sağanak yağışın oluşturduğu manzara böyle görüntülendi: Yollar göle döndü | Video 05:59
Samsun'da sağanak yağışın oluşturduğu manzara böyle görüntülendi: Yollar göle döndü | Video 05.11.2026 | 16:07
Osmaniye’de alacağını alamadığını iddia eden şahıs otomobilini ateşe verdi | Video 02:10
Osmaniye'de alacağını alamadığını iddia eden şahıs otomobilini ateşe verdi | Video 05.11.2026 | 15:39
Ehliyet, sigorta, muayene yok, trafiğe çıkıp drift attı! 496 binlik drift kameraya böyle yansıdı | Video 00:49
Ehliyet, sigorta, muayene yok, trafiğe çıkıp drift attı! 496 binlik drift kameraya böyle yansıdı | Video 05.11.2026 | 14:54
Şişli’de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi! Yayalar son anda kurtuldu: O anlar kamerada 00:15
Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi! Yayalar son anda kurtuldu: O anlar kamerada 05.11.2026 | 14:21
Bahçelievler’de toprak kayması meydana geldi: 1 işçinin kurtarılma anı kamerada 16:17
Bahçelievler'de toprak kayması meydana geldi: 1 işçinin kurtarılma anı kamerada 05.11.2026 | 14:08
Otopark stoperi üzerinde yürürken düşüp yaralanan çocuğun babası markete dava açtı: Savcılık kararı açıkladı | Video 03:02
Otopark stoperi üzerinde yürürken düşüp yaralanan çocuğun babası markete dava açtı: Savcılık kararı açıkladı | Video 05.11.2026 | 13:56
Hatay’da sel: 1 çocuk hayatını kaybetti | Video 06:38
Hatay'da sel: 1 çocuk hayatını kaybetti | Video 05.11.2026 | 13:45
Amasya’da sebze ve meyve halini su bastı: O anlar kameraya böyle yansıdı 02:43
Amasya’da sebze ve meyve halini su bastı: O anlar kameraya böyle yansıdı 05.11.2026 | 13:39
Bahçelievler’de inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalanlar var! | Video 03:24
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalanlar var! | Video 05.11.2026 | 13:22
Büyükçekmece’de yol verme kavgası: Servis şoförü bıçaklandı! | Video 04:13
Büyükçekmece'de yol verme kavgası: Servis şoförü bıçaklandı! | Video 05.11.2026 | 13:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA