Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalanlar var! | Video
05 Kasım 2026 13:22
Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:24
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalanlar var! | Video 05.11.2026 | 13:22
04:13
Büyükçekmece'de yol verme kavgası: Servis şoförü bıçaklandı! | Video 05.11.2026 | 13:13
00:38
Polis ekiplerini görünce arkadan gelen araca çarpıp böyle kaçtı | Video 05.11.2026 | 12:48
01:51
Samsun'da vahşet! Bungalov evde sevgilisini öldürüp intihar etti | Video 05.11.2026 | 12:45
00:35
00:32
01:11
02:58
Zeytinburnu'nda kamyonete ateş açıldı: 3 gözaltı | Video 05.11.2026 | 10:42
02:38
Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi | Video 05.11.2026 | 10:18
00:41
00:38
Aksaray'da TIR ile otomobil böyle çarpıştı! Kaza kamerada: 3 yaralı 05.11.2026 | 09:39
03:15
Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı 4 konteynerde yangın çıktı! | Video 05.11.2026 | 09:31
02:13
Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2'si ağır, 16 yaralı | Video 05.11.2026 | 09:46
00:36
Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı | Video 05.11.2026 | 08:57
00:29
Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 05.11.2026 | 08:52
01:05
Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 04.11.2026 | 20:41
00:48
Uşak'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 04.11.2026 | 19:29
01:09
Göle dönen Karaköy böyle görüntülendi 04.11.2026 | 19:18
03:15
00:24
Balıkesir'de şaşırtan görüntü: Köyün ortasından jeotermal su çıktı! | Video 04.11.2026 | 16:24