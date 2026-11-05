Eski eşinin yeğeni tarafından sokak ortasında kızıyla darbedildi! O anlar kamerada | Video

05 Kasım 2026 11:58

Adana'da A.A. isimli kadın, eski eşinin yeğeni M.K. tarafından 15 yaşındaki kızıyla birlikte sokak ortasında darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kızıyla bekleyen A.A., eski eşinin yeğeni M.K. ile karşılaştı. Otomobilden inen M.K., A.A. ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada M.K., A.A. ile kızını darbetti. Mahallelinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kadının yakınlarının kovaladığı M.K., otomobiline binerek kaçtı. Hafif yaralanan anne ve kızı, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra M.K.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.