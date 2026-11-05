Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı | Video

05 Kasım 2026 08:57

BATMAN merkezli 10 ilde yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, banka hesaplarında 3 milyar 950 milyon liralık para hareketi tespit edilen 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe aldı. Siber suç uzmanlarının yaptığı incelemelerde, 10'u üst düzey yönetici 36 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para hareketi gerçekleştirildiği belirlendi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip çalışmalarının ardından dün Batman merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullandıkları tespit edilen dijital materyallere de el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.