Sağanak yağış Çerkezköy'ü vurdu: Cadde göle döndü! | Video

04 Kasım 2026 15:12

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.