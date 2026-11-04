Sağanak yağış Çerkezköy'ü vurdu: Cadde göle döndü! | Video
04 Kasım 2026 15:12
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Özellikle Kızılpınar Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde yağışın etkisi daha ağır hissedildi. Gültepe İlkokulu'nun bulunduğu bölgede cadde adeta göle dönerken, yolun su ve çamurla kaplanması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Öte yandan çamurla kaplanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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